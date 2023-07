Deutsche Pfandbriefbank: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel 9,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und konnte gestern ein Plus von +1,53% verbuchen. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 9,28 EUR, was einem möglichen Kurspotenzial von +27,21% entspricht. Zwei Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und vier weitere sind ebenfalls optimistisch gestimmt. Drei Experten bewerten die Aktie neutral und zwei sind sogar der Meinung, dass ein Verkauf angebracht wäre.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,36. Insgesamt sind demnach mehr als die Hälfte aller Analysten noch immer positiv eingestellt gegenüber der Deutschen Pfandbriefbank (Anteil: +54,55%).