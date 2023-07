Deutsche Pfandbriefbank: Analysten sehen Potenzial von +30,43% auf 9,28 EUR Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank wurde laut Meinung von Experten am Markt bisher nicht ausreichend bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 9,28 EUR und bietet damit ein Potenzial von +30,43% zum aktuellen Stand.

• Am 24.07.2023 hatte die Deutsche Pfandbriefbank eine Kursentwicklung von 0,00%

• Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,36 gleich

• Die optimistischen Analysten machen einen Anteil von +54,55% aus

Der Trend setzt sich fort: In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen eine positive Entwicklung in Höhe von +1,57% verzeichnen – was dem Markt momentan relativ optimistische Indikatoren gibt.

Obwohl es unterschiedliche Ansichten unter den Bankanalysten gibt bezüglich des mittelfristigen Kurses der Aktie sind insgesamt mehr als die Hälfte (+54,55%) nach wie vor zuversichtlich gestimmt.

