Deutsche Pfandbriefbank: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 9,08 EUR

Deutsche Pfandbriefbank verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -2,20%. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei insgesamt -1,25%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Nichtsdestotrotz sind Bankanalysten optimistisch bezüglich des mittelfristigen Kursziels der Aktie.

Das aktuelle Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank liegt bei 9,08 EUR und würde somit ein Kurspotenzial von +27,71% eröffnen. Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Von insgesamt 12 befragten Analysen raten drei zum Kauf der Aktie und vier bewerten sie als “Kauf”. Drei weitere Experten bevorzugen ein “Halten”-Rating während zwei Analysten die Meinung vertreten, dass Anleger ihre Anteile sofort verkaufen sollten.

Die deutliche Mehrheit (58,33%)...