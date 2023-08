Deutsche Pfandbriefbank: Analysten sehen Kurspotenzial von 27,82%

Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von 3,42% erzielt. Das deutet auf eine optimistische Stimmung am Markt hin. Doch laut Expertenmeinungen ist das Potenzial für die Aktie noch nicht ausgeschöpft.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 9,28 EUR – ein Anstieg um +27,82%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Während zwei Experten die Aktie als starken Kauf bewerten und vier weitere sie immerhin zum Kauf empfehlen, halten sich drei andere eher neutral und zwei raten sogar zum Verkauf.

Das Guru-Rating der Deutschen Pfandbriefbank bleibt mit einer Wertung von 3,36 unverändert.