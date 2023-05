Deutsche Pfandbriefbank: Analysten sehen Kurspotential von +11,45% - Aktie nicht richtig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Deutsche Pfandbriefbank hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,06% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie somit ein Plus von +6,53% verbuchen. Einige Bankanalysten schätzen jedoch, dass das wahre Kursziel bei 9,64 EUR liegt und die Aktie somit aktuell um +11,45% unterbewertet ist.

• Am 23.05.2023 mit einem Plus von +0,06%

• Das mittelfristige Kursziel der Analysten beträgt 9,64 EUR

• Vier Experten vergeben das Rating “Kauf”

Zwei Analysten sind sich sicher: Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ist ein starker Kauf! Weitere vier Experten beurteilen sie ebenfalls positiv und empfehlen einen Kauf. Vier weitere Experten geben hingegen eine neutrale Einschätzung ab und raten dazu zu halten. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf.

Somit lässt sich sagen: Der Anteil der optimistischen...