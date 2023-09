Deutsche Pfandbriefbank: Analysten sehen Aufwärtspotenzial auf 9,08 EUR

Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank legte gestern um +1,61% zu. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Plus von insgesamt +0,41%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Analysten sind allerdings optimistischer und haben ein mittelfristiges Kursziel von 9,08 EUR für die Aktie festgelegt. Sollten sie Recht behalten, würde das ein Potenzial von +24,90% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und vier weitere bewerten sie als “Kauf”. Drei Experten geben eine neutrale Bewertung ab und zwei raten zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,50.

Zusammenfassend zeigen die aktuellen Analysen eine positive Tendenz mit einem möglichen Kursanstieg auf 9,08 EUR sowie einer Mehrheit an...