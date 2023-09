Deutsche Pfandbriefbank: Analyse prognostiziert Kursziel von 9,08 EUR

Die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank wird momentan nach Einschätzung von Analysten nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel dieser Bankaktie ist um +24,90% höher als der aktuelle Börsenkurs.

• Deutsche Pfandbriefbank verzeichnet am 11.09.2023 ein Plus von +1,61%

• Das Kurspotenzial liegt bei 9,08 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,50

Am vergangenen Handelstag konnte die Deutsche Pfandbriefbank auf dem Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,61% verbuchen. Insgesamt ergibt sich aus den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – ein moderates Plus von +0,41%. Entsprechend zeigt sich aktuell am Markt eine neutrale Stimmung.

Obwohl das Ergebnis überrascht haben mag: Die Mehrheit der Analysten hegt bereits seit Längerem einen positiven Trend für diese Aktie.

Das gegenwärtige Kurspotenzial für die...