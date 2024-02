Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Deutsche Pfandbriefbank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche, die im Durchschnitt um 6,07 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -9,24 Prozent. Der gesamte "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,32 Prozent im letzten Jahr, wobei die Deutsche Pfandbriefbank 10,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Hierbei ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 87,18 und ein Wert für den RSI25 von 66,67. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kurs von 5,46 EUR inzwischen -7,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -19,23 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings unterhielten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Pfandbriefbank. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben. Es handelte sich um 7 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.