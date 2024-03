Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Aktienkurs der Deutschen Pfandbriefbank hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor negativ entwickelt. Mit einer Rendite von -56,1 Prozent liegt die Aktie mehr als 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die Rendite mit 63,65 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich hingegen eine positive Entwicklung. Die Dividendenrendite der Deutschen Pfandbriefbank liegt mit 25,11 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau 19,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik mit einem "Gut".

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, schneidet die Deutsche Pfandbriefbank gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 4, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (KGV: 62) als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine langfristig starke Aktivität in der Diskussion über die Deutsche Pfandbriefbank. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Positiven auf. Aufgrund dessen erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls insgesamt eine "Gut"-Bewertung.