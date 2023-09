Deutsche Pfandbriefbank Aktie stößt an Widerstand: Quartalsbilanz und langfristige Prognosen

Die Aktie hat in den letzten Monaten eine positive Entwicklung verzeichnet, ist jedoch in den letzten Tagen an einem Widerstand gestoßen. Analysten sehen daher kurzfristig begrenztes Aufwärtspotenzial. Langfristig wird jedoch ein weiterer Anstieg erwartet.

Fazit:

Die Deutsche Pfandbriefbank wird in 63 Tagen ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten rechnen mit leicht rückläufigen Umsatz- und Gewinnzahlen im Vergleich zum Vorquartal. Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls eher pessimistisch, jedoch bleibt der Gewinn positiv.

Die Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen leicht negativ entwickelt, doch Analysten sehen langfristig weiteres Potenzial für einen Anstieg des Aktienkurses.

Anmerkung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageempfehlung dar. Es liegt an jedem...