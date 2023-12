Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,05 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,195 EUR, was einem Unterschied von -12,13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,11 EUR wird als Analysekriterium herangezogen, und hier liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +1,39 Prozent in ähnlicher Höhe. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung gegenüber der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht. Die Kommentare waren neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da von acht Signalen vier als "Schlecht" und vier als "Gut" bewertet wurden.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank in den vergangenen Monaten eine nur schwache Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" hat die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -3,17 Prozent erzielt, was 16,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 7,97 Prozent, und die Aktie liegt 11,14 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".