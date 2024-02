Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,57 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,798 EUR liegt, was einer Abweichung von -42,19 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (5,63 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs von -32,54 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf.

Des Weiteren zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank derzeit als "überkauft" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 90,2 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 83,46 liegt. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Obwohl die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Deutsche Pfandbriefbank diskutiert. Dadurch wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab zehn "Schlecht"-Signale und ein "Gut"-Signal, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich jedoch, dass die Aktie unterbewertet ist, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,67 aktuell 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Deutsche Pfandbriefbank in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.