Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die letzte Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf die Deutsche Pfandbriefbank in den letzten Tagen überwiegend negativ gestimmt waren. Es gab insgesamt drei positive und 11 negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Pfandbriefbank mittlerweile auf 6,64 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,52 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -31,93 Prozent zum GD200 und somit zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,73 EUR, was einen Abstand von -21,12 Prozent und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung bedeutet. Damit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigen sich in der Internet-Kommunikation kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für die Deutsche Pfandbriefbank hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,67 auf Basis der heutigen Notierungen 88 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" bewertet wird. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung von "Gut".