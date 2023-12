Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Das macht sprachlos!

Die Deutsche Pfandbriefbank wurde in den vergangenen zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger äußerten überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden. Zusätzlich wurden auch bestimmte Signale herausgefiltert, wobei 6 positive und 2 negative Signale gefunden wurden. Aufgrund dieser Auswertung wird daher eine "Gut"-Empfehlung abgegeben.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Deutsche Pfandbriefbank ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (KGV von 51,13) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Deutsche Pfandbriefbank eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 7,09 EUR für die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,23 EUR (-12,13 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 6,11 EUR in ähnlicher Höhe (+1,96 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,17 Prozent erzielt, was 14,99 Prozent unter dem Durchschnitt im gleichen Sektor ("Finanzen") liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 5,14 Prozent, und die Deutsche Pfandbriefbank liegt aktuell 8,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.