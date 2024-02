Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Deutsche Pfandbriefbank wurde anhand verschiedener Kriterien analysiert, um eine umfassende Bewertung ihrer Aktie zu erhalten. Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings wurde eine negative Stimmungsänderung festgestellt, wodurch die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft wurde.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 6,5 EUR liegt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Der Abstand von -42,15 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 3,76 EUR bestätigt diese Einschätzung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergab sich ein negatives Signal, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI auf überkaufte Werte hinweisen.

Im Gegensatz dazu erhielt die Deutsche Pfandbriefbank eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da die Dividendenrendite mit 13,98 Prozent über dem Mittelwert liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine überwiegend negative Bewertung der Aktie der Deutschen Pfandbriefbank basierend auf den verschiedenen Analysen.