Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs der Deutsche Pfandbriefbank hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Finanzsektor liegt die Rendite damit um 15,14 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,97 Prozent. In der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 6,25 Prozent, was bedeutet, dass die Deutsche Pfandbriefbank aktuell um 9,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutsche Pfandbriefbank bei 6. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", die ein KGV von 52,09 aufweisen, liegt die Deutsche Pfandbriefbank damit unter dem Durchschnitt, ungefähr um 87 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält die Bewertung "Gut".

Hinsichtlich der Dividende liegt die Deutsche Pfandbriefbank mit einer Dividende von 13,98 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (5,59 %) deutlich über dem Durchschnitt, nämlich um 8,39 Prozentpunkte. Daraus ergibt sich die Einstufung "Gut".

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich zeigte die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank in den vergangenen Monaten durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.