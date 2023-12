Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Dividendenrendite der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie beträgt derzeit 13,98 Prozent, was 8,09 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,89 Prozent auf. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Deutsche Pfandbriefbank bei -10,2 Prozent, was über 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,53 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Rendite der Deutsche Pfandbriefbank bei 12,73 Prozent liegt, was deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Deutsche Pfandbriefbank notiert derzeit bei 6,32 EUR, was +3,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich eine Distanz zum gleitenden Durchschnitt von -11,61 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Deutsche Pfandbriefbank wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 6,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.