Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Der absolute Knall!

Die Deutsche Pfandbriefbank hat angekündigt, eine Dividendenrendite von 25,11 % auszuschütten, was 19,53 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 5,58 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Pfandbriefbank derzeit bei 6,14 EUR. Da der Aktienkurs bei 4,246 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von -30,85 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, welcher bei 4,67 EUR liegt und somit zu einer Differenz von -9,08 Prozent und einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Deutsche Pfandbriefbank in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität aufwies, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Deutsche Pfandbriefbank liegt bei 62,35, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".