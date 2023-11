Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: Wieder ein neues Tief

Die jüngste Kurserholung der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie (WKN: 801900) ist schon wieder vorüber. Nachdem der Titel des Immobilienfinanzierers in den beiden letzten Handelstagen um -10% absackte, geht es auch am Mittwochmorgen um gut -4% bergab. Was steckt hinter dem erneuten Kurssturz?