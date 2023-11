Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Widerstand bei 8,20 EUR im Fokus - Quartalszahlen abwarten

Die Aktie hat in den letzten Monaten eine starke Aufwärtsbewegung verzeichnet und befindet sich derzeit in der Nähe des Widerstands bei 8,20 EUR. Sollte es gelingen, diesen Widerstand zu durchbrechen, könnte die Aktie weiter an Wert gewinnen und einen neuen Aufwärtstrend starten.

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Unterstützungszonen bei 7,40 EUR und 6,50 EUR. Sollte die Aktie diese Unterstützungszonen erreichen und halten können, könnte dies als günstiger Einstiegspunkt für Investoren betrachtet werden.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen der Deutschen Pfandbriefbank entwickeln werden und welche Auswirkungen sie auf den Aktienkurs haben werden. Aktionäre sollten daher die aktuellen Entwicklungen genau im Auge behalten und ihre Handelsentscheidungen entsprechend treffen.

Bitte beachten Sie: Die Informationen in diesem Artikel dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlung dar. Der Handel mit Aktien birgt Risiken und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

