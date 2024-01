Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Was soll das denn werden?

Die Deutsche Pfandbriefbank hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,17 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -11 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 13,67 Prozent, was einer Unterperformance von 16,84 Prozent entspricht. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Deutsche Pfandbriefbank liegt derzeit bei 13,98 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,73 %. Mit einer Differenz von 8,25 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutsche Pfandbriefbank liegt bei 67,65, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,01 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6.085 EUR liegt, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.