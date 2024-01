Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für die Deutsche Pfandbriefbank wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,85 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 41,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat die Deutsche Pfandbriefbank ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,99 EUR für den Schlusskurs der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,155 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für die Deutsche Pfandbriefbank in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.