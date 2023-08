Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Starkes Wachstum trotz Prognose von Gewinnrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie konnte in den letzten Monaten ein starkes Wachstum verzeichnen. Auch die Analystenschätzungen für das kommende Quartal sind überwiegend positiv.

Investoren und Aktionäre warten gespannt auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das 3. Quartal. Laut aktuellen Schätzungen wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Der Gewinn soll ebenfalls leicht sinken.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen Rückgang des Umsatzes um -10,00 Prozent und einen Gewinnrückgang um -26,80 Prozent. Dennoch bleibt der Gewinn positiv und liegt voraussichtlich bei 188,00 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

In den letzten 30 Tagen konnte die Aktie einen Anstieg von +4,10% verzeichnen, was auf das Interesse der Anleger an den zukünftigen Quartalszahlen zurückzuführen sein...