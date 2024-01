Deutsche Pfandbriefbank Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Eve Holding":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Deutsche Pfandbriefbank beträgt das aktuelle KGV 6. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" haben im Durchschnitt ein KGV von 52. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren beeinflusst werden. Unsere Analysten haben Deutsche Pfandbriefbank auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Demnach erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Deutsche Pfandbriefbank hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Pfandbriefbank aktuell bei 6,83 EUR verläuft, wodurch die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Abstand zum Aktienkurs selbst beträgt -17,35 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -5,44 Prozent liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" hat die Deutsche Pfandbriefbank in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,17 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,67 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,84 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 15,44 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.