Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: Potenzielle Überraschungen?

Die Deutsche Pfandbriefbank, ein bedeutender Immobilienfinanzierer, befindet sich in einem konjunkturell anspruchsvollen Umfeld mit aufsteigenden Zinssätzen. Der Rückgang der Bautätigkeit und die Schwankungen im Neugeschäft sind offensichtlich. Dennoch konnte das Unternehmen teilweise eine positive Überraschung für seine Investoren darstellen. Die Kreditausfälle in den zurückliegenden Monaten waren niedriger als allgemein von den Anlegern erwartet; Prognosen bezüglich des Gewinns für das Jahr 2023 wurden bereits im Frühling übertroffen. Nun rückt die Offenlegung des Quartalsberichts für das zweite Quartal am 10. August ins Rampenlicht.

Mit der kürzlichen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und einer eher moderaten Zinsprognose für die kommenden Monate könnte auch wieder ein gewisses Interesse an der Deutschen...