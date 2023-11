Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Positiver Trend trotz Widerstand, Quartalszahlen erwartet

In den letzten Wochen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie positiv entwickelt und eine Aufwärtsbewegung verzeichnet. Jedoch gibt es nun einen Widerstand, an dem sich der Kurs vorerst stabilisieren könnte. Die Charttechnik deutet darauf hin, dass die Aktie in naher Zukunft möglicherweise eine Korrektur erfahren könnte.

Fazit

Die Quartalszahlen der Deutsche Pfandbriefbank werden mit Spannung erwartet. Analysten gehen von einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus, während der Gewinn voraussichtlich leicht zurückgehen wird. Auf Jahressicht erwarten die Experten jedoch eine positive Entwicklung sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn.

Bitte beachten Sie, dass dies keine Anlageempfehlung ist und Sie Ihre Entscheidungen immer auf Basis eigener Recherche treffen sollten. Investitionen in Aktien sind mit Risiken verbunden und können zu Verlusten führen.

