Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Deutsche Pfandbriefbank hat derzeit eine Dividendenrendite von 13,98 Prozent, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,8 Prozent darstellt. Dies ergibt eine Differenz von +8 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche. Aufgrund dieser Konstellation hat die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie liegt bei 66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 51,37 im neutralen Bereich, wodurch das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt derzeit 6,67, was 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In der technischen Analyse ist die Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kurs von 6,2 EUR derzeit +1,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -12,31 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume somit als "Neutral" eingeschätzt.