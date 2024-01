Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank eine Rendite von -3,17 Prozent, was 16,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13,28 Prozent liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 7,6 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die Deutsche Pfandbriefbank um 10,78 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo überwiegend negative Meinungen über die Deutsche Pfandbriefbank veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen drehten sich insbesondere um negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Laut analytischen Studien und Untersuchungen wurden vor allem negative Signale abgegeben, mit insgesamt acht "Schlecht"-Signalen und null "Gut"-Signalen. Insgesamt ergibt sich daher auf der Ebene der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Schlecht".

Technisch gesehen wird der Relative Strength-Index, RSI, der Deutsche Pfandbriefbank bei einem Niveau von 66,67 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 46,65 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung des RSI als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung für die Deutsche Pfandbriefbank hat sich in den letzten Wochen stark eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien auch ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, weshalb die Deutsche Pfandbriefbank in diesem Aspekt eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem insgesamt "Schlecht" bewertet.