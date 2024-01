Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Einschätzung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Moment beträgt das KGV der Deutschen Pfandbriefbank 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" mit einem durchschnittlichen KGV von 51 als unterbewertet betrachtet wird. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank eine Dividendenrendite von 13,98 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu einem Mehrertrag von 8,33 Prozentpunkten führt. Die höhere Dividende des Unternehmens führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über die Deutsche Pfandbriefbank in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und somit eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Deutschen Pfandbriefbank um mehr als 16 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Daher ist die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr eher negativ zu bewerten.