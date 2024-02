Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Deutsche Pfandbriefbank verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,17 Prozent, was eine Underperformance von -7,08 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Bank 8,5 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dadurch erhält die Bank ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank ein neutraler Titel ist. Der RSI7-Wert liegt bei 50,21, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, während der RSI25-Wert von 85,89 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die überwiegende Diskussion war von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Deutsche Pfandbriefbank eine Dividendenrendite von 13,98 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.