Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Hilfe!

Die Analyse der Aktie der Deutschen Pfandbriefbank ergibt interessante Einschätzungen in Bezug auf die Stimmung und den Buzz im Internet, sowie den Relative Strength Index (RSI) und die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung aufgrund einer erhöhten Aktivität und eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Veränderung zum Negativen. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Der RSI liegt bei 67,78, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25 von 65,9 weist auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Die Analyse aus den sozialen Medien ergibt 6 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Deutschen Pfandbriefbank mit -3,17 Prozent mehr als 15 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche liegt die Rendite mit 8,96 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.