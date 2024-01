Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 7,01 EUR verzeichnet, was zu einem Unterschied von -13,2 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (6,085 EUR) führt. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 6,11 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-0,41 Prozent). In diesem Fall wird die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,17 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 7,83 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -11 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,67 Prozent verzeichnete, lag die Deutsche Pfandbriefbank um 16,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die Deutsche Pfandbriefbank derzeit eine Rendite von 13,98 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,73 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Deutsche Pfandbriefbank. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsintensität zu der Aktie zeigt, dass über die Deutsche Pfandbriefbank weniger diskutiert wurde als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.