Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Deutsche Pfandbriefbank zahlt im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Thrifts & Hypothekenfinanzierung bei den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 13,98 % aus, was 8,24 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt von 5,74 %. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral. Positive Themen dominierten an drei Tagen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen in Bezug auf die Deutsche Pfandbriefbank diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Deutsche Pfandbriefbank mit -3,17 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die durchschnittliche Rendite der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt bei 8,06 Prozent, wobei die Deutsche Pfandbriefbank mit 11,23 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutsche Pfandbriefbank liegt bei 80, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.