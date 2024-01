Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Stimmung für Deutsche Pfandbriefbank hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Deutsche Pfandbriefbank liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,65 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite für Deutsche Pfandbriefbank beträgt 13,98 Prozent, was 6,5 Prozent über dem Mittelwert (7,48) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Deutsche Pfandbriefbank mit 5,865 EUR um -15,73 Prozent vom GD200 (6,96 EUR) entfernt ist, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 6,11 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,01 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.