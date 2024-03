Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs der Deutschen Pfandbriefbank zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -56,1 Prozent, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,95 Prozent, wobei die Deutsche Pfandbriefbank mit 63,05 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Deutsche Pfandbriefbank eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien. Daher wird ihr ein "Neutral"-Rating zugewiesen, da es kaum eine Veränderung in der Stimmungsintensität gab.

Die Dividendenrendite der Deutschen Pfandbriefbank beträgt 25,11 Prozent, was 16,95 Prozent über dem Durchschnitt (8,16) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Deutsche Pfandbriefbank eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.