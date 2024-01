Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 90,91, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 57,11, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt das Ranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Deutsche Pfandbriefbank in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kurs von 5,56 EUR inzwischen -7,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -19,3 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6,67 Euro, was 87 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Im Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51. Daher wird der Titel unterbewertet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.