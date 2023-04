Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: Abwärtstrend und mögliche Stabilisierung

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

In den letzten Monaten zeigt die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie einen rückläufigen Trend, wobei Bären den Markt dominieren und den Titel in Richtung des Tiefpunkts von 2022 drücken. Trotz des übergeordneten Abwärtstrends könnten die Bullen die Situation stabilisieren und einen Anstieg in Richtung des diesjährigen Höchststandes von 9,90 Euro erreichen.

Im Vergleich zu ihren US-Kollegen scheinen europäische Banken besser positioniert zu sein, um Stress bei Gewerbeimmobilien nach Zinserhöhungen zu bewältigen. Dennoch bleibt Europa nicht frei von Gefahren, da aggressive Zinserhöhungen auf eine Pandemie folgen, die den stationären Einzelhandel und Arbeitsgewohnheiten beeinträchtigt hat.

Für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ist die Tendenz eher seitwärts. Von insgesamt 10 gleitenden Durchschnitten sind nur die Hälfte steigend,...