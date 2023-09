Deutsche Lufthansa: Zielkurs von 13,26 EUR - Analystenmeinung

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa ist laut Analysten unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 13,26 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +65,34% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Deutsche Lufthansa: Kursentwicklung am 20.09.2023 beträgt +0,60%

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt nun 3,72 nach zuvor ebenfalls 3,72

Am gestrigen Handelstag stieg der Kurs der Deutschen Lufthansa um +0,60%. In den letzten fünf Handelstagen gab es jedoch insgesamt einen Rückgang um -0,10%, was auf eine neutrale Einstellung des Marktes hindeutet.

Während einige Bankanalysten die Einschätzung teilen und die Aktie als starke Kaufempfehlung bewerten oder zumindest ein “Kauf”-Rating vergeben haben (insgesamt 16 Experten), gibt es auch andere Stimmen: Sieben Experten halten eine Investition für unentschlossen...