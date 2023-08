Deutsche Lufthansa: Potenzielles Kursziel von 12,75 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie von Deutsche Lufthansa hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung aufgezeigt. Am gestrigen Tag belief sie sich auf -0,97%, was die Ergebnisse für eine vollständige Handelswoche auf -3,20% summiert. Diese Entwicklung scheint pessimistisch zu sein und überrascht Analysten.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 12,75 EUR. Im Durchschnitt sind Bankanalysten der Meinung, dass dies ein realistisches Ziel ist und ein Investitionspotenzial von +50,73% bietet. Die Einschätzungen der Experten variieren jedoch trotz dieser positiven Prognose.

Während einige Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten (5/24), sehen andere eher einen Kauf-Status (11/24) oder empfehlen das Halten der Wertpapiere (7/24). Nur wenige Stimmen sprechen für einen Verkauf (1/24) oder sogar schnellen...