Deutsche Lufthansa: Potenzial von fast 50% - Kursziel bei 12,75 EUR

Die Aktie von Deutsche Lufthansa hat am vergangenen Handelstag ein kleines Plus von +2,79% verzeichnet. Doch innerhalb der letzten fünf Handelstage ergibt sich eine negative Entwicklung in Höhe von -6,57%. Der Markt scheint aktuell relativ pessimistisch zu sein.

Dennoch sehen Bankanalysten die Aktie als unterbewertet an und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 12,75 EUR. Sollte dieses Ziel erreicht werden, hätten Investoren ein Potenzial von fast 50%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung nach der jüngsten Entwicklung mit einem schwachen Trend.

Konkret bewerten derzeit 5 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 11 als Kauf. Sieben Experten halten sie für neutral und nur einer empfiehlt den Verkauf. Die positive Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” gestützt, welches nun bei 3,72...