Deutsche Lufthansa: Potenzial von 50,58% - Kursziel bei 13,26 EUR

Die Aktie der Deutschen Lufthansa wird aktuell von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,26 EUR und somit um +50,58% höher als der aktuelle Kurs.

• Deutsche Lufthansa: Am 17.07.2023 mit +0,16%

• Durchschnittliches Rating bei “Kauf”

• Guru-Rating bleibt das selbe mit einer Bewertung von 3,72

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie der Deutschen Lufthansa um +0,16%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch einen Rückgang von -2,49%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Von insgesamt 25 Bankanalysten empfehlen momentan fünf die Aktie stark zum Kauf und elf bewerten sie optimistisch als “Kauf”. Sieben Experten halten eine neutrale Position (“halten”), während ein Analyst vorschlägt zu verkaufen und ein weiterer sogar dazu rät sofort zu verkaufen.

Das...