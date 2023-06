Deutsche Lufthansa: Potenzial von +44,76%

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie von Deutsche Lufthansa hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von +0,03% verzeichnet. Doch das wahre Kurspotenzial der Fluggesellschaft liegt laut Analysten bei 13,26 EUR und damit um beachtliche +44,76% über dem derzeitigen Kurs.

• Am 07.06.2023 legte die Aktie um +0,21% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 13,26 EUR

• Von insgesamt 25 Analysten empfehlen 16 die Aktie zum Kauf oder halten sie

Für optimistische Investoren bietet sich also ein attraktives Investment in Deutsche Lufthansa an. Insgesamt teilen jedoch nicht alle Experten diese Einschätzung: Zwar bewerten fünf Analysten die Aktie als starken Kauf und elf weitere als kaufenswert. Sieben Experten sind neutral eingestellt und nur einer rät zum Verkauf – ein weiterer spricht sich sogar für einen sofortigen...