Deutsche Lufthansa: Potenzial von 42,53% für das Kursziel - 13,26 EUR

Am gestrigen Tag erzielte die Aktie der Deutschen Lufthansa einen Zuwachs von +1,59%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich damit eine Steigerung von insgesamt +1,16%. Dies deutet darauf hin, dass aktuell eine relativ optimistische Stimmung am Markt herrscht.

Die Analysten sind sich einig: Die Deutsche Lufthansa ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,26 EUR und bietet somit ein Potenzial von +42.53%, sollte es erreicht werden. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von den insgesamt 25 befragten Bankanalysten raten fünf zum Kauf und elf bewerten die Aktie als “Kauf”. Sieben weitere halten sie für neutral und einer sagt sogar “Verkaufen”. Eine positive Einschätzung haben also mindestens “+”64% der Analysten abgegeben.

