Deutsche Lufthansa: Potenzial von +41,59% - Kursziel bei 13,26 EUR

Die Aktie von Deutsche Lufthansa (LHA) ist nach Ansicht der Analysten aktuell nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel für den Wert liegt bei 13,26 EUR und würde somit ein Kurspotenzial in Höhe von +41,59% eröffnen.

• Deutsche Lufthansa: Am 19.06.2023 mit einem Verlust von -0,48%

• Guru-Rating bleibt das selbe mit 3,72

• Optimistische Einschätzung der Analysten liegt bei +64%

Am vergangenen Handelstag verlor die Aktie der Deutschen Lufthansa an Wert (-0,48%), was sich über die letzten fünf Tage auf einen Rückgang um insgesamt -1,71% summiert. Der Markt zeigt sich demnach momentan relativ pessimistisch gegenüber dem Unternehmen.

Obwohl einige Experten diese Entwicklung vorhergesehen haben mögen – die allgemeine Stimmung ist eindeutig. Im Durchschnitt gehen Bankanalysten davon aus, dass der mittelfristige Fair Value des...