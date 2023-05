Deutsche Lufthansa: Potenzial für Kurssteigerung - 13,26 EUR als Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie von Deutsche Lufthansa wird derzeit von Analysten unterbewertet.

Das wahre Kursziel liegt bei +44,07% über dem aktuellen Preis.

• Deutsche Lufthansa: Am 10.05.2023 mit einem Rückgang von -1,00%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 13,26 EUR

• Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,69

Am Vortag hat die Deutsche Lufthansa-Aktie einen Verlust von -1,00% verzeichnet.

In den vergangenen fünf Handelstagen gab es eine geringe Steigerung um +0,03%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Es ist eindeutig zu erkennen, dass auch Bankanalysten das erhebliche Wachstumspotenzial der Deutschen Lufthansa sehen.

Aktuell beläuft sich das mittelfristige Ziel auf 13,26 EUR und bietet Investoren somit ein potenzielles Plus von +44,07%.

Anders als einige Analysten teilen jedoch nicht alle diese positive Einschätzung...