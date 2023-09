Deutsche Lufthansa: Potenzial für Kursanstieg - 13,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Aktienkurs von Deutsche Lufthansa wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 13,26 EUR, was einem potenziellen Kursanstieg von +63,00% entspricht.

• Deutsche Lufthansas Aktie legte am 22.09.2023 um +0,86% zu

• Guru-Rating erhöht sich auf 3,72 nachdem es vorher bei diesem Wert lag

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +64%

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Airline eine positive Entwicklung verzeichnen und gewann insgesamt +1,79%. Am gestrigen Tag stieg der Aktienkurs sogar um weitere +0,86%, was das Vertrauen in das Unternehmen steigerte.

Während einige Experten skeptisch waren bezüglich dieser positiven Trendentwicklung bleibt das durchschnittliche mittelfristige Ziel bei 13,26 EUR unverändert hoch und bietet Investoren ein großes Potenzial zum...