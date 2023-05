Deutsche Lufthansa: Kursziel von 13,26 EUR laut Analysten um +38,24% höher als derzeitiger Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie von Deutsche Lufthansa hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,74% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Plus jedoch insgesamt +4,58%, was auf relativ optimistische Marktaussichten schließen lässt.

Laut Bankanalysten soll das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 13,26 EUR liegen. Falls diese Prognose eintritt, könnten Investoren ihr Kapital um +38,24% erhöhen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend in den letzten Tagen.

Von insgesamt 25 Analysten raten derzeit 16 zum Kauf oder Halten der Deutsche Lufthansa-Aktien und nur einer rät klar zum Verkaufen. Der Rest sieht die Aktie neutral bis leicht positiv mit einem Anteil an Optimisten von +61,54%. Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,69.

Zusammenfassend gilt es abzuwarten wie...