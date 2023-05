Deutsche Lufthansa: Kursziel von 13,26 EUR laut Analysten nicht angemessen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa ist nach Meinung von Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 13,26 EUR und eröffnet somit ein Potenzial von +44,07% für Investoren.

• Deutsche Lufthansa: Abschluss des letzten Handelstages mit -1,00%

• Die vergangenen fünf Handelstage zeigen eine Summe von +0,03%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69

Der gestrige Finanzmarkt hat die Deutsche Lufthansa-Aktie um -1,00% abwerten lassen. In den letzten fünf Handelstagen wurde jedoch insgesamt nur ein Plus von +0,03% verzeichnet. Der Markt scheint also pessimistisch zu bleiben.

Das mittelfristige Kursziel der Deutschen Lufthansa liegt aktuell bei 13,26 EUR und wird im Durchschnitt aller Bankanalysten unterstützt. Fünf Experten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und weitere fünf sind optimistisch eingestellt...