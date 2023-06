Deutsche Lufthansa: Kursziel von 13,26 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Nach Ansicht der Bankanalysten ist die Deutsche Lufthansa Aktie momentan nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +44,60% des aktuellen Kurses entfernt.

• Am 06.06.2023 stieg Deutsche Lufthansa um +0,65%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 13,26 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,72

Am gestrigen Tag legte die Deutsche Lufthansa am Finanzmarkt um +0,65% zu und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +0,11%. Dies zeigt eine neutrale Stimmung auf dem Markt.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Deutsche Lufthansa wird im Durchschnitt der Meinungen von Bankanalysten mit 13,26 EUR angegeben. Sollten diese Prognosen zutreffen würde dies ein mögliches Potenzial von +44,60% eröffnen. Es gibt jedoch einige Analysten welche nach einem neutralen Trend keine positive Einschätzung...