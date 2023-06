Deutsche Lufthansa: Kursziel bei 13,26 EUR bietet Investoren +43,43% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Am vergangenen Tag legte die Deutsche Lufthansa-Aktie um +0,96% zu. Damit steht sie aktuell fünf Handelstage in Folge im Plus und verzeichnet insgesamt ein Wochenplus von +0,53%. Die Marktstimmung bleibt derzeit neutral.

Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel sehen sie bei 13,26 EUR (+43,43%). Von den Experten empfehlen 5 Analysten den Kauf der Aktien und weitere 11 bewerten sie als “Kauf”. Sieben haben eine neutrale Haltung (“halten”), während nur ein Experte zum Verkauf rät. Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt damit insgesamt +64%.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei einer Bewertung von 3,72.

